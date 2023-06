Mida teha Hiiumaal?

Adrenaliinirohke elamus Kartdagö kardiradadel

Kartdagö Tabasalu kardikeskus asub 6 km kaugusel Tallinna piirist ning pakub Eesti kiireimat kardirada, mis on mõeldud just võidusõitudeks. Ehitati see 1990, kuid tänase kuju sai 2012 toimunud rekonstrueerimisega. See on suurepärane väljakutse kiirusentusiastele, võimaldades kogeda adrenaliinirohkeid hetki. Keskus on varustatud tänapäevase ajavõtusüsteemiga - saab jälgida sõiduaegu ja tulemusi ning korraldada võistlusi. Korraga pääseb rajale kuni 10 karti. Äärmiselt kiire rada on võõrustanud muu hulgas kardispordi Eesti ja Balti meistrivõistluste etappe. Tasub nende tegemistega kursis olla ka Facebookis.