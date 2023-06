7 suvist muusikafestivali, mida tasub kindlasti külastada!

Laulu- ja tantsupidu tuleb taas! Tegemist ei ole pelgalt ühe suvise suursündmusega, mis iga nelja aasta tagant leiab aset, vaid see on olemise viis, mis aitab eestlastel iseennast paremini mõista ning kannab endas kõiki neid olulisi väärtusi, mida rahvana tähtsaks peame – armastust oma maa, keele, kultuuri ja kommete vastu. Esinejate seas on ligi kümme tuhat tantsijat ja kolmkümmned tuhat lauljat. Kõige selle kogemiseks peab olema kohal!

Suvefestival «Seitsme linna muusika» saab 25-aastaseks ning ootab kõiki pidulikult Ida-Virumaale, kus seitsme päeva jooksul on võimalik erinevates põnevates kontsertpaikades osa saada muusikalistest elamustest, mis kulgevad läbi erinevate žanrite – svingist rokini ja vanamuusikast bluusini. Aeg on pidulikult tagasi vaadata ja teha sügav kummardus koostööpartneritele ja muusikutele – eriti kõigile neile Ida-Viru juurtega muusikutele, kes on siit laia maailma jõudnud ning kellele just see üritus on olnud armas kodukandi suvine suursündmus.