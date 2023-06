ÕUDUSTE LEND ⟩ Paanikas naine: mu elu on nüüd kaheks nädalaks rikutud

25-aastane Chloë Chapdelaine põeb tsöliaakiat, ehk gluteenitalumatust, mistõttu tellis ta esmaspäeval, 5. juunil oma lennul Dubaist Los Angelesse gluteenivaba eine. Tund pärast lennuki õhkutõusmist serveeriti naisele gluteenivaba hommikusööki, mis saabus kandikul millel oli silt kirjaga «gluteenivaba».

Eine juurde kuulus ka üks sarvesaiake, mida naine rõõmuga sööma asus. Kui ta oli poole saiakesest ära söönud, tabas teda mõte, et sarvesai on liiga hea, et olla gluteenivaba. Selleks, et oma närve rahustada, küsis ta ka stjuardessi käest kinnitust, et tegemist on siiski talle turvalise saiaga ning Chloë suureks üllatuseks ütles lennusaatja, et naise kandikul on täiesti tavaline sarvesai, kirjutab Tyla.

Naine postitas seejärel TikTokki video lennuki tualettruumist, kus ta selgitas juhtunut ja ütles, et gluteeni söömise tõttu on tal nüüd iiveldus, kõhukrambid, kõhulahtisus ja sügelev nahk. Ta lisas, et tema elu on nüüd kaheks nädalaks rikutud, sest ta peab tegelema ka vaimsete probleemidega, sest tema tugev tsöliaakia põhjustab depressiooni.