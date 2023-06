VEIDER VIDEO ⟩ Reisil pidutsenud mees naasis koju lennuki pagasikapis

Sõpradega reisil pidutsedes on suur võimalus, et lõbusad olukorrad võtavad uskumatuid pöördeid ja nii juhtus ka ühelt poissmeestepeolt koju lennanud mehega. Siiski pole see väga ebatavaline, sest enne abiellumist viimast vabadust tähistavad mehed satuvad tihti ekstreemsetesse olukordadesse, mida on tihti hiljem piinlik meenutada. Seekord sattus veidrasse situatsiooni üks Ryan Airi lennukiga Ibizalt koju lennanud mees, kelle sõbrad otsustasid ta istmete kohal olevasse pagasikappi tõsta, kirjutab LADBible.