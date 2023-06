Nädal ⟩ Kalad lendavad, Kuu on punane ja kalmaarid hüppavad otse pannile!

Kuuldes, et veel olen, tegi ta mulle ettepaneku olla abiks ookeani ületamisel läänest itta. See ettepanek tekitas samavõrd huvi kui kõhklusi. Esiteks ei ole märts selliseks reisiks kõige sobivam aeg ja teekond võib kujuneda parajaks katsumuseks, teiseks oli mul vaja teha ümber kõik oma plaanid, kuid ometigi teadsin ma juba kõne esimestel minutitel, et paari päeva pärast loksun taas Atlandil, ainult et seekord vastupidises suunas. Just nagu Kolumbus, kes rohkem kui 500 aastat tagasi purjede all Kariibidele saabus ja siis purjede abil ka tagasi Euroopasse naasis.