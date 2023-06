PUHKA LÄHEDAL ⟩ Rootsi avastamata pärl – Kapellskär ja selle ümbrus

Kui telkimine ei ole meeltmööda, on võimalik ööbida kämpingutes või Kvarnbackeni ala lähedal asuvas Kapellskäri hostelis. Looduskaitseala ümbritsev piirkond on olnud asustatud juba keskajast alates, ning lisaks kaunile loodusele saab vaatama minna ka näiteks Riddersholmi mõisa või mitmeid ehtsa Rootsi atmosfääriga rannaäärseid külasid ja linnu.

Stockholmi on nimetatud Euroopa Veneetsiaks ning suvi on üks parimaid aegu seda külastada. Lisaks vanalinnale tasub kindlasti avastada ka Stockholmi saarestikku, sealseid vaatamisväärsuseid ja loodust, mida on kõige mugavam teha jalgrattal või paadiga. Vaid tunniajase paadisõidu kaugusel mööda Mälareni järve on ka Unesco maailmapärandi hulka kuuluv Drottningholmi loss, mis on ehitatud Versailles' eeskujul.