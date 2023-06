Põhjus, miks ei tohiks kunagi hotellist lahkudes voodit ära teha

Sirgeks tõmmatud linadega voodi korrastamine võtab koristajatel tihti palju rohkem aega ning tekitab ka segadust selle üle, kas voodit üldse kasutati. Ühes Austraalia kuurordis töötanud majahoidja on jaganud, et kui tuppa sisenedes näevad koristajad, et voodi on tehtud, siis võib jääda mulje, et voodis pole magatud ja nad ei pruugi linu vahetada. Seetõttu on parem kui külastajast jääb maha segamini voodi, kirjutab The Sun.

Mitme hotelli juht Flavio Serreti ütles, kiiretel tööpäevadel teevad koristajad näiliselt puhastes ruumides minimaalselt tööd. Nad klopivad lihtsalt padjad kohevaks ja kasutavad samu linu uuesti, vahetades voodipesu ainult iga kolme kuni nelja päeva tagant. Kui voodi on juba eelmise ööbija poolt ära tehtud, siis võib aga juhtuda, et koristajad ei vahetagi voodipesu ning uus külastaja peab vanade linadega leppima.

Hotellitubade etiketti arutati ka sotsiaalmeediaplatvormil Reddit, kus inimesed jagasid oma hotellis ööbimise kombeid. Üks inimene kirjutas, et iga kord kui ta hotellis peatub, eemaldab ta alati kõik voodilinad ja viskab need koos kasutatud rätikutega vannituppa ühte hunnikusse, et koristajatele elu lihtsamaks muuta.