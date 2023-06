ÕUDNE VIDEO ⟩ Turisti mõtlematu käitumine tekitas helikopteris eluohtliku olukorra

Väga kiiresti populaarseks muutunud videos on näha, kuidas piloot lendab helikopteriga üle Ameerikas asuva Suure kanjoni ning tema kõrval istub lõbulennule tulnud naine. Hirmutavas klipis haarab naine ühel hetkel helikopteri kõrval olevast kangist, justkui ta tahaks ise õhusõidukit juhtida. Turist käitus eluohtlikult vaatamata sellele, et piloot teda videos korduvalt keelab. Naise peale häält tõstnud piloot haaras seejärel ruttu naise randmest ja sõnas, et tema käitumine võib neid tappa, kirjutab LADBible.

Turisti mõtlematu käitumine hämmastas videot näinud inimesi ning mitmed inimesed pidasid vajalikuks ka olukorda kommenteerida. Üks inimene kommenteeris, et tal on kõrini sellest, et turistid arvavad, et nad võivad teha ükskõik mida nad tahavad. Teine kommenteerija aga arvas, et piloot oleks pärast vahejuhtumit pidanud koheselt lennureisi lõpetama. Mitmed kommenteerijad ei suutnud uskuda, et niimoodi käituvad inimesed üldse elus hakkama saavad.

Mõned videole kommentaare jätnud inimesed aga kasutasid võimalust, et helikopteri juhtimist selgitada. Ühe inimese sõnul on kang, millest naine haaras, rootori pidur, mis on nagu autode parkimislukk ning aitab lukustada rootoreid kui lennuk pargib. Teine kommenteerija lisas, et kui pidurit õhus aktiveerida, paneb see helikopteri otsekohe maapinna suunas kukkuma.