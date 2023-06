ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Muusika

Algas Pärnu Orelifestival . Kontserdid toimuvad traditsiooniliselt Eliisabeti kirikus reede õhtuti kell kaheksa, esinejate seas on muusikuid Eestist ja külalisi väljastpoolt. Festivali kunstiline juht on Ines Maidre.

Loodus

Seekord on fookus Tartu linnal: Lodjakojas toimub perepäev « Avasta Emajõgi », Tartu tähetornis toimub tasuta päikesevaatlus ning käimas on ka Loodusfestival , mis keskendub aedade ilule ja elurikkusele.

Toit

Muu

Näitus, muuseum

Eesti meremuuseumi välinäitus « Naissaar – Tallinna merevärav » ootab külastajaid. Samuti võiks minna uudistama Anu Raua näitust « Elumustrid » ERMi Heimtali muuseumis. Viimsi Artiumi kaasaegse kunsti galeriis on vaatamiseks näitus « Maast linnaks » ning Kai Kunstikeskuses on avatud Hrafnhildur Arnardóttiri / Shoplifteri isikunäitus « Hüpervõrk ».

Pärnu Muuseumi suvenäitusel «Kings and Guards» on väljas detailirikkad ajaloolised relvad ja turvised kollektsionääri ning antiigikaupmehe Peter Mustoneni kogust. See on ainulaadne võimalus tutvuda kuulsate ja unikaalsete esemetega Euroopast, Pärsiast ja Indiast.