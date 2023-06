Paar sattus lennukis ehmatavasse olukorda: tema nägu oli sinakaslilla

Emily Raines ja Daniel Shifflett olid 1. mail lennureisil USA Florida osariigist koju Marylandi, kui nad märkasid, et lennukis pole kõik päris korras. Nende kolmetunnine reis oli alles poole peal, kui salongi kõlaritest kostis ühe stjuardessi paaniline hääl, mis palus kõigil meditsiinikogemustega reisijatel tulla lennuki esiossa, kirjutab Unilad.

Abivalmis paar tõusis palve peale kohe püsti ja suundus olukorda lahendama. Lennuki esiistmete juurde jõudes nägid nad istmesse vajunud meest, kelle nägu oli sinakaslilla. Hirmsa juhtumi muutis veel ohtlikumaks see, et mehel ei leitud pulssi.

Viis aastat õena töötanud Shifflett ütles, et üks stjuardess üritas reisijat elustada nii, et mees oli toolil istuvas asendis. Appi tulnud mees selgitas lennusaatjale, et elustamine töötab vaid siis, kui inimene on tasasel pinnal pikali ning seejärel pani paar mehe lennuki vahekäiku selili lamama. Nad hakkasid tema rinnale suruma, et teda elustada, kuid kuna ruumi oli vähe, oli reisija abistamine väga keeruline.

Mõistes, et mehe hingamisteed on blokeeritud, üritasid nad neid puhastada ning kasutasid selleks lennuki pardal olevat meditsiinivarustust. Paar nägi väga palju vaeva, et meest taas ellu äratada ja pärast 15-minutilist elustamist said nad reisija südame taas tööle. Selleks ajaks oli lennuk tegemas ka hädamaandumist ning mees viidi kiirabitöötajate poolt lähimasse haiglasse.

Reisijat elustanud naise sõnul oli imeline näha seda, kui mees taas silmad lahti tegi. Ta selgitas, et sellise elustamise puhul on väga ebatavaline, et inimene ellu ärkab ning neil oli selles olukorras väga palju õnne.

Paistis, et saatus oli seekord nende kasuks, sest paar oli algselt soovinud minna hoopis teisele lennule, kuid loobusid sellest plaanist, sest varasem lend osutus liiga kalliks. Nad tunnistasid, et neil on hea meel, et sattusid oma esialgsele lennule ning pärast reisi on nad terviserikke saanud mehe ja tema perega ühendust hoidnud.