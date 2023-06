ÜHE PUHKUSE LUGU ⟩ Kuidas kolme lapsega pere neljaks päevaks matkabussiga Rootsi sõitis

Rootsi pluss on see, et seal on nii palju ruumi. Kunagi ei ole suuri rahvamasse ja järjekordi nagu näiteks Lõuna-Euroopas. Rootsis on rahulik, vähe rahvast ja lastega lihtne. Palju kohti, mis pakuvad avastamisrõõmu nii lastele kui vanematele. Ka matkaautoga reisimine on Rootsis saanud väga populaarseks ja mugavaks. Leidub palju ametlikke parkimis- ja ööbimiskohti matkaautodele, aga tegelikult saab ööbida kõikjal kus on soovi. Euroopa lõunapool ei tohi väljaspool põhiparklaid ööseks jääda, aga Rootsis on lubatud: leiad mugava kohakese metsas või ilusa lõkkeplatsi ja sätid end ööseks sinna.