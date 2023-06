Õnnelik ema: reisimine päästis mu poja hirmsast haigusest

Nadia meenutas, et poeg pidi kandma kindaid, et ta ei saaks oma kuiva ja valutavat nahka sügada. Veelgi hullemaks muutus Zakariya seisund siis, kui ekseemi tõttu läksid tema silmad niivõrd raskelt paiste, et vanemad pidid pöörduma haiglasse. Naise sõnul läks lapse haigus ainult halvemaks ja isegi arstide poolt määratud kreemid ei paistnud olukorda parandavat.

Perekond suutis pärast kaheksat nädalat reisimist lapse ravimitest täielikult loobuda ja nüüd on Zakariya olnud ekseemist vaba juba üle aasta. Nadia meenutas, et kui nad oma poja arstile ütlesid, et plaanivad välismaale reisida, sõnas arst, et see teeb lapsele head. Arsti sõnad said tõesti kinnitust ning vanemad on kindlad, et just reisimine päästis nende lapse tervise. Nende arvates aitasid poisi nahka parandada värske õhk ja keskkonnamuutus.