PAKKIMISE MEISTERKLASS ⟩ Hoia pagasi pealt kokku sadu eurosid

Pakkimismeister Lise jagas ka oma näpunäiteid, mida järgmiseks reisiks pakkides meeles pidada. Tema sõnul on tark võtta kaasa just sellised riided, mis oleksid stiilsed, aga ka funktsionaalsed ja sobivad pikemateks jalutuskäikudeks. Ta tunnistas, et enamasti kannab ta pikkadel reisidel tenniseid või tosse ning planeerib oma riietused nendega sobivaks.

Lisaks selgitas naine, et alati on väga hea kaasa võtta vaid paar teksapükse ja valge T-särk. Selleks, et välimust põnevamaks muuta, võtab Lise kaasa suure hulga päikeseprille ja muid aksessuaare, mis ei võta küll kotis palju ruumi, kuid annavad üldmuljele palju juurde.

Ta ütles, et sel viisil pakkimine on teostatav siiski vaid sel juhul, kui on palju aega planeerimiseks. Naine on kindel, et tema edu saladus on vaid selles, et tal oli ettevalmistusteks neli nädalat aega ja vastasel juhul poleks ta suutunud seda teha.