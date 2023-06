KOHATU KÄITUMINE ⟩ Pubis einestanud inimesi šokeeris kahe puhkaja ootamatu välimus

Neil Cox, kes on olnud naturist juba mitu aastat, ütles, et nad olid naisega puhkusel ning on harjunud igal pool paljalt viibima. Ta selgitas, et tema elukohas on poed ja pubid, kus ta hea meelega alasti käib ning inimestel pole kunagi sellega probleemi olnud. Mehe sõnul tekitas seekordse tugeva reaktsiooni vaid see, et inimesed pole naturismiga harjunud ja see oli paljude jaoks suur üllatus.