KIREV SUVI ⟩ Ekstaatilisest tantsust kantrini – Need on 5 suvist festivali Eestis, millest sa veel ei teadnud!

Juba viiendat suve leiavad kõik filmihuvilised või muidu suvenautijad tee Rakverre, sest kuue päeva jooksul on võimalus nautida nii kodumaiseid kui välismaa kinopärle komöödiast draamani. Mis saab olla mõnusamat, kui vaadata filme värskes õhus, sumeda suvetaeva all, mõnusalt pleedi sisse mässituna? Rakvere ootab! Üritus on tasuta.