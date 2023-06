Turkish Airlines loobus tasuta pagasist ja leidis kummalise koostöökaaslase

Lennud läbi Türgist sisaldavad esialgu pagasit vana režiimi kohaselt ehk 30 kilo. Lisaks saab pardale võtta kuni 8 kilo käsipagasit (nii on see ka EcoFly klassis) ning rõõmsa muutumatusena on vähemasti esialgu kõigil Turkish Airlinesi lendudel alles tasuta pardateenindus ehk söök, jook ja meelelahutus.

Väärib tähelepanu, et Turkish Airlines on äsja sõlminud ka ootamatu koodijagamiskokkuleppe säästuprodukti pakkuva Islandi lennufirmaga Icelandair. Matkaviikko teateil lisatakse Icelandairi kood osadele Turkish Airlinesi lendudele Aasia suundadel ja Turkish Airlinesi kood osadele Icelandairi lendudele üle Atlandi. Samas pole Reykjaviki ja Istanbuli vahel praegu otselennuühendust ei Icelandairi ega Turkish Airlinesi lennukitega, kuid ilmselt on see muutumas.