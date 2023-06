Ema väidab, et võõras reisija hakkas lennukis tema lapse peale karjuma

Sophie jagas, et ta proovis oma poega kaitsta ja ütles mehele korduvalt, et ta karjumise lõpetaks. Naise sõnad siiski ei mõjunud ning ta küsis seejärel ühelt lennusaatjalt, kas neid võiks kuhugi mujale istuma tõsta. Lennusaatja aga ütles murelikule emale, et nad peavad pisut ootama, kuid naine selgitas, et nad ei suuda enam karjuva mehe läheduses istuda. Õnneks päästis perekonna üks lennukis istunud paar, kes oli lahkelt valmis istekohti ema ja lapsega vahetama.

Naine rääkis, et selline olukord oli talle esmakordne, sest ta on varemgi pojaga puhkusel käinud ja kõik on alati ideaalselt laabunud. Nüüd aga ei julge naine pojaga lennata, sest ta kardab, et Leol on tekkinud lennuhirm.