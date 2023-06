Lennusaatja jagab põhjust, miks ei tasuks lennuki tualetis tualettpaberit kasutada

Miamist pärit stjuardess Brenda jagab sageli TikTokis reisinippe ja põnevaid trikke, kuidas oma reisikogemust mugavamaks muuta. Ühes oma populaarses videos soovitas naine, et ebameeldivate olukordade vältimiseks on parem lennuki tualettides tualettpaberi asemel kasutada salvrätikuid, kirjutab Daily Star .

Brenda selgitas, et tihti tabab lennukit turbulents ning see võib juhtuda ajal, kui tualetis viibivad mehed või väikesed poisid. Püsti seisvad mehed võivad lennuki rappuvas tualetis seetõttu tualetipotist mööda urineerida ning tihti võib värisevas lennukis uriini ka tualettpaberile lennata. Stjuardess jagab, et selleks, et vastikuid olukordi vältida, tasuks tualetis kasutada kõrgemal asuvaid salvrätikuid, mis on suurema tõenäosusega puhtad.

Video kogus palju tähelepanu ja mitmed inimesed olid naise videost suures šokis. Kommenteerijad kirjutasid, et Brenda paljastus oli lausa niivõrd häiriv, et nad kaaluvad lennukisse isikliku tualettpaberi kaasa võtmist. Mitmed inimesed aga arvasid, et nad poleks tahtnud seda infot teada, sest nüüd on neil tekkinud suur hirm lennuki tualettide ees. Lisaks pakuti, et kõige kindlam on lennuki tualettruumi kaasa võtta isiklik desinfitseerimisvahend ja niisked salvrätikud.