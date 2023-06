Päästjad hoiatavad rannas puhkajaid: ärge kaevake liiva sisse sügavaid auke

Liivas mängimine ja aukude kaevamine võib ka täiskasvanute jaoks olla rannas kõige lõbusam ajaviide, kuid hädaabitöötajad hoiatavad, et sellega võivad kaasneda varjatud ohud. Ennast teisele poole maailma kaevamine võib tunduda üsna põnev tegevus, kuid sügavad augud võivad muutuda väga ohtlikuks just siis, kui veekogu ääres on suured tõusud ja mõõnad, kirjutab LADBible.