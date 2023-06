VEIDER LUGU ⟩ Mees sai oma nime tõttu pika lennukeelu

21-aastane Kiernan Harris sai ootamatu lennukeelu, kui ta broneeris puhkuse Hispaaniasse Alicantesse. Kui mees mõistis, et tal on keelatud lennufirmaga lennata, oli ta üsna kindel, et tegemist on lihtsalt eksimusega ja teda on segamini aetud kurjategijaga, kellel on temaga sama nimi.

Harris sai alles reisile eelneval õhtul teada, et tal pole lubatud Suurbritannia odavlennufirma EasyJet lennule astuda, sest talle on määratud lennukeeld. Teade tuli mehele suureks üllatuseks, sest ta oli reisi broneerinud juba kuu aega varem, kuid ta polnud varem keelust teadlik.

Talle öeldi, et varasema häiriva käitumise tõttu on tal lennukeeld kuni 15. märtsini 2031. Segaduse põhjustajaks oli tegelikult samanimeline mees, kes mõisteti 2021. aastal 12 nädalaks vangi, sest ta oli EasyJeti lennul alkoholijoobes ja käitus kuritahtlikult.

Suure arusaamatuse keskele sattunud Kiernan Harris oli aga täiesti löödud ning tal oli raske olukorda mõista. Lennukeelu tõttu tühistati tema broneering ning ta kaotas lennukis koha. Mehe sõnul tundis ta, et tal pole mõtet enam isegi lennujaama kohale minna.

Selgus, et mees on ka varem selliste eksitustega tegelema pidanud, sest temaga sama nime jagav kurjategija on talle palju pahandust toonud. Harris jagas, et eelmisel suvel tuli tema koju politseinikud, kes üritasid meest üle kuulata. Olukord oli üsna tõsine, kuid pärast lühikest vestlust said korrakaitsjad aru, et tegemist on kurjategija nimekaimuga. Pärast järjekordset arusaamatust ütles mees, et on segadusest väsinud ja mõtleb lausa oma nime muutmisele.

Pärast mehe passifoto kontrollimist otsustas lennufirma siiski lennukeelu tühistada, kuid mees väidab, et olukord mõjus talle laastavalt. Ta sõnas, et ei kavatse enam EasyJeti lennukitega lennata.