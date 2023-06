Prantsuse hotellikontserni Ida-Euroopa arendusjuht: Eestil on harukordne võimalus saada euroopalikuks turuks

Oru Hub hotelli avamiseks Eestisse lennanud Frank Reuli sõnul pakub nende kontsern hotellile palju uusi võimalusi. «Oru Hub hotell võidab meiega liitumisest palju. Meil on rohkem kui 80 miljonit püsiklienti üle maailma, kellest lõviosa Euroopas. See avab hotellidele nagu Oru Hub täiesti uue võrgustiku ja võimalused. Meie selja taga on väga suur meeskond,» selgitas Reul.