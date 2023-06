VASTIK ⟩ Naine avaldas põhjuse, miks ta ei kasuta kunagi hotelli šampoonipudeleid

Kuigi hotellid tunduvad justkui mõnusad peatuspaigad, kus ei pea pesu pesemise, koristamise ega muu olme peale mõtlema, siis selgub, et hotellitubades leidub mitmeid asju, mille kasutamist tuleks mitu korda kaaluda. Üks endine hotelli juhataja paljastas, et näiteks duširuumides olevate korduvkasutatavate šampoonipudelite sisu võib vahel hoopis reisijale kahju tekitada.

Melissa Banks jagab sageli TikTokis nõuandeid, kuidas inimesed hotellis peatumist endale mugavamaks ja turvalisemaks teha saaksid. Tänu aastatepikkusele kogemusele hotelli juhatajana teab naine, et hotellitubades on kindlad esemed, mida külalised ei tohiks pimesi usaldada.

Naine selgitas, et ta ei kasuta kunagi duši all olevaid korduvtäidetavaid šampooni- ja palsamipudeleid, sest pahatahtlikud ööbijad võivad neisse pudelitesse panna uskumatuid vedelikke. Ta tunnistab, et on isegi näinud, et pudelitesse on peidetud karvaeemaldusvahend, mis lahustab karvad ja nii saab juuksed lihtsalt peast pühkida. Lisaks rääkis naine, et vahel pannakse pudelitesse kehavedelikke ja muid vastikust tekitavaid lahuseid.

Melissa näitas videos aga teistsugust lukustatavat pudelit, mida on ohutu kasutada, sest seda saab turvaliselt lukustada ja uuesti täita vaid hotelli töötajad. Naine sõnas, et see on ainus viis, kuidas ta hotellis pakutavaid šampoone ja palsameid kasutada julgeb.