Uue kuu algusest ei kehti roheline kaart Venemaal ja Valgevenes

«Kui inimene soovib Eesti registris oleva autoga sõita Venemaale või Valgevenesse, siis tuleb arvestada, et alates 1. juunist meie roheline kaart seal enam ei kehti. Seda isegi juhul, kui rohelise kaardi kindlustusperioodi lõpp on 1. juuni või hilisem ning Venemaa ja Valgevene on rohelise kaardi trükisel läbi kriipsutamata,» selgitas Salva Kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohver.