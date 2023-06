Mida teha Jõgevamaal?

Kuningamäe Kardikeskus - sihtkoht seikluseks ja lõbusaks ajaviitmiseks

Põltsamaal on põhjust pikemalt peatuda. Kardikeskus pakub majutust saunamajas, kämpingutes, on olemas võimalus telkimiseks ja autokaravaniga peatumiseks. Kui soovid lõõgastuda ja aega maha võtta, siis saad nautida meie mõnusat puuküttega sauna koos basseini ja grillinurgaga. See on suurepärane võimalus veeta mõnusalt aega sõprade või pere seltsis.