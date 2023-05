Mida teha Valgamaal?

Tõrva Veemõnulasse saab tulla puhkama mitmeks päevaks, sest alles eelmisel aastal avati kaasaegne ja hubane majutusosa, mille tubades on olemas kõik vajalik tõeliselt lõõgastavaks puhkuseks.

Veemõnulasse on suurepärane minna puhkama just suvel, sest külastajaid ootab päikeseterrass, kus saab suvist jume hankida eriti mõnusasti, samal ajal basseinibaarist võetud karastavat jooki nautides. Lisaks on Veemõnula läheduses tegevusi nii suurtele kui väikestele. Kohe vee- ja saunakeskuse kõrvalt saavad alguse 18-korviga looduslik disc golfi rada ning Tõrva Terviseradade matkaring. Hoone vahetus läheduses asuvad välijõusaal ja madalseiklusrada. Kiviviske kaugusele jääb hiljuti renoveeritud ning Eesti üheks kaunimaks spordiväljakuks tituleeritud Tõrva staadion koos multifunktsionaalse palliväljakuga ning Vanamõisa järv koos Baltimaade kõrgeima vettehüppetorniga. Puhkuse planeerimisel suvituslinnas Tõrvas saab ideid lehelt visittorva.ee