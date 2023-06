TEISTMOODI PUHKUS ⟩ Selles Euroopa riigis on üks maailma suurimaid nudistide randu

Vera provintsis asuvat randa peetakse üheks maailma kõige suuremaks nudistide rannaks, kus on ilus liivarand, basseinid kui ka baarid. Vera Playa naturistide piirkond on pakkunud nudistidele võimalust puhkamiseks juba 1979. aastast. Kui paljudes teistes Hispaania randades on paljalt ringi jalutamine lausa šokeeriv, siis Vera rannas saavad inimesed ennast vabalt tunda 365 päeval aastas, kirjutab Daily Star.

Rand on lausa kaks kilomeetrit pikk ja inimesed saavad kogu ranna ulatuses paljalt puhata. Seal on ka nudistidele mõeldud baar, kuid enamikus kohtades tuleb siiski õhtul kella kaheksaks riided selga panna. Ranna läheduses asub ka Vera Playa Club, mis on Hispaania esimene nudistihotell. Kuigi paljud alasti inimestele mõeldud kohad ei nõua, et kõik inimesed ilmtingimata riided seljast võtaks, on hotellis alasti olemine kohustuslik.

Piirkonnas on ka mõned poed, kämpingud ja muud hooned, kus on lubatud täiesti alasti viibida, kuid restorani peavad inimesed siiski riides minema, sest karmid reeglid ei luba ihualasti söögilaua taga istuda. Videote ja fotode tegemine on piirkonnas täielikult keelatud.