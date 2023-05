MIS NÜÜD SAAB? ⟩ Reisil pidutsenud naised said hostelisse tagasi jõudes suure šoki

Mafalda Vidigal ja tema sõbrannad reisisid Guatemalas, kus nad kohtusid sõpradega, et veeta terve päev merel pidutsedes ja erinevaid kokteile juues. Selleks, et nad purjus peaga oma kotte ja muud tähtsat ära ei kaotaks, otsustasid nad kõik endale olulise, sealhulgas ka reisidokumendid, hostelisse jätta. Naine meenutas, et nad arvasid, et neil on palju turvalisem oma asjad hostelisse luku taha jätta ning vaid telefon kaasa haarata ja bikiinid selga tõmmata.

Kui nad aga pärast lõbusat pidu linna tagasi jõudsid, avastasid nad õudusega, et nende hostel oli maha põlenud. TikTokis jagatud videos näitas Mafalda söestunud tuba, milles ei olnud võimalik enam mitte ühtegi asja päästa. Isegi toas olnud madratsid olid põlenud nii, et neist olid alles jäänud vaid vedrud.

Šokis naine kirjutas video juurde, et neil pole peale bikiinide alles mitte ühtegi riideeset ning nad on ilma ka kõikidest oma dokumentidest. Õnnetusse sattunud sõbrannad proovisid raskes olukorras jääda positiivseks, kuigi täiesti tühjade kätega võõrasse riiki kinni jäämine ei olnud just kõige meeldivam mõte.

Õnneks anti naistele politseist dokumendid, mis kinnitasid, et nad kaotasid tulekahjuks kogu oma vara ja reisidokumendid. Nad pöördusid abi saamiseks ka Hispaania saatkonna poole, kes andis neile ühepäevase passi, mis lubas neil lennata Mehhikosse. Portugalist pärit naised said seal külastada Portugali saatkonda ja hankida uued passid.