Mida teha Tartumaal?

Tule vaata, mida teevad metsloomad siis kui päike loojunud

Kuidas käituvad ja mida teevad metsloomad öösel? Kui sulle see huvitav tundub ja loomadest enamat teada soovid, sea 1.-5. juulini sammud Elistvere loomaparki mil see põnev koht on avatud kuni südaööni. Nii mõnigi loom käitub hämaral ajal teisiti kui päevavalgel.

RMK Elistvere loomapargis näeb peamiselt Eesti metsades elavaid loomi võimalikult looduslikus keskkonnas. Tule vaata, mida teeb hunt, euroopa piison, põder, põhjapõder, metskits, kabehirv, pruunkaru, ilves, rebane, kährikkoer, harilik orav, metsnugis, tuhkur, kivinugis ja ameerika naarits e. mink siis kui päike on loojunud.

Siseruumides võib tutvuda merisigade, deegude, tšintšiljade, jaapani tantsuhiirte, kuldhamstri, ja kääbus- ehk jaapani tantsuhiirega. Koduloomadest pakuvad lastele suuremat huvi küülikud.

Loomapargis saab vaadata ka landart´i ehk 1960. aastate lõpus tekkinud maakunsti. See on kunstivorm, milles kunstilise kujundamise materjaliks on maastik. Saab näha erinevast materjalist, nagu oksad ja kännud jms, meisterdatud kujusid ja kompositsioone.

Lastekaitsepäevast, 1. juunist, on park avatud õhtul kaheksani. Külastuskeskuses ja loomapargis on erinevat nuputamist, kohal on ka näomaalija.