Mida teha Saaremaal?

Kuum saun suvise melu südames Saaremaal

Ühe korraliku puhkuse juurde kuulub alati ka kuum saun. Kas teadsid, et vanemas keeles tähendas “leil” hinge ja just seetõttu räägitakse alati saunadest kui keha ja vaimu kosutusest? Grand Rose spaas on leil kõrgelt hinnatud ning tänu kvaliteetsetele saunadele on Grand Rose SPA tuntud üle Eesti. Külaliste vaieldamatuks lemmikuks on kõrgeima temperatuuriga (+90˚C) ja keskmise õhuniiskusega väline leilisaun. Suvel saad mõnusalt väliterrassil päevitada, saunatada ning parimaid kokteilie nautida. Kõlab nagu suvepuhkuse parim osa!