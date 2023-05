LAHJAD JOOGID ⟩ Reisijate katse selgitas välja, kui palju hotelli baarides turiste tüssatakse

Soodsalt reisimine võib paljude jaoks olla ainus võimalus, kuidas lõõgastavat puhkust endale lubada. Siiski on odavad lahendused vahel pisut viletsad ning turistide seas jagatakse kuulujutte, et puhkajaid üritatakse mitmel viisil haneks tõmmata. Selleks, et neid väiteid kontrollida, üritasid Chelsea Dickenson ja tema partner James ühel reisil hinna sees olnud kokteilide alkoholitaset mõõta.

Naine haaras hiljuti reisides kaasa alkoholimõõtja, mida nimetatakse refraktomeetriks, et uurida, kui palju viina odava hotelli baari kokteilidesse lisatakse. Pipeti abil tilgutasid nad tilgakese kokteili mõõtjasse ning selgitasid, et alkoholi õige koguse peaks see näitama alkoholi sisalduseks 37,5%, kirjutab LADBible.

Nad tegid seda katset kaks korda ja mõlemad tulemused olid tavalisest siiski pisut madalamad, hoopis 33%. Naine aga sõnas, et see ei pruugi tähendada, et kokteili on kuidagi lahjendatud, sest mitmed tegurid, nagu näiteks temperatuur, võivad seda tulemust muuta.