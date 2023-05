Naise kihlatu tõsteti lennukis halvemale istekohale ärritava põhjuse tõttu

Danielle Swab selgitas juhtumit TikTokis, rääkides, et tal ja tema tulevasel abikaasal Mikeyl olid esimese klassi lennupiletid Londonist Chicagosse, et tähistada nende hiljutist kihlumist. Kuid enne, kui nad oma luksuslikku reisi nautida said, pöördus paari poole lennujaama väravas töötanud inimene, kes ütles, et Mikey peab istuma hoopis turistiklassi, sest nad vajasid tema algset istekohta ühe salongipersonali liikme jaoks, kirjutab Tyla.

Naine jagas, et kurvemaks tegi olukorra asjaolu, et lennukis olid ka Danielle vanemad, kes olid paarile need uhkemad lennupiletid ostnud. Lootuses asju klaarida, rääkis naise isa lennuki personaliga ja küsis neilt, milleks nad seda istet vajavad. Mehele vastati, et töötaja vajab seda istekohta, et ta saaks magada.

Seejärel ütles paari hinnangul ebameeldiv personali liige, et nad ei saa midagi teha ning olukorda muudaks vaid see, kui Mikey oleks nõus hoopis teisele lennule minema. Danielle kiitis teisi stjuardesse, kes ülejäänud reisi jooksul tema pere eest hästi hoolitsesid ja nõustusid, et olukorda suhtuti väga vastikult.

Ta lisas, et pärast lennukilt lahkumist võttis neid lennujaamas vastu klienditeenindaja, kes ei osanud teha muud kui vabandada ja soovitada neil United Airline’i veebilehel tagasisidet anda. Naine sõnas, et seni pole neile hüvitist makstud ning kuigi nad mõistavad, et see võtab aega, on neisse suhtutud väga ebameeldivalt.