Kuid see, mis võib modus operandi olla Eestis, ei pruugi töötada Leedus. Vahet polegi, kas seepärast, et leedulased on looduslähedasemad, uhkemad või hoopis religioossemad: valmis seega rohkem uskuma, et eksisteerivad väärtused, mida ei saa ainult rahas mõõta.