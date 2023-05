LINN MÄE JALAMIL ⟩ Roosakast kivimist Jerevan

Olen esimest korda Jerevanis, värskelt lennujaamast taksot võttes rahaliselt tünga saanud, ning otsime naisega kesklinnas kohalikku toitu pakkuvat restorani, et maitsta ghapama’t – üht Armeenia rahvusroogadest, mis näeb välja justkui plahvatama pandud kõrvits, kuhu sisse on veel pärast pauku riisi topitud.

Armeeniaga tutvumist võikski meelevaldselt just söömisest alustada, sest kuigi Armeenia köök on Eesti omaga võrreldes nüansirikkam, ei pea seal maal pakutavat lobi pelgama. Armeenlaste nii Lähis-Ida kui ka Vahemere toidutraditsioonidest inspireeritud söögivalik on eestlase maavillasele maole sobiv ega löö seedimist korrast ära. Minu väitele saab kinnitust leida ka kodumaal, ilma ennast pika reisiga tülitamata. Ka Eestist leiab tegusate armeenlaste püsti pandud restorane.