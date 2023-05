Mida seiklusterohket teha sellel suvel Harjumaal?

Juuli lõpus on Eestisse tulemas popduo Hurts

Albumi “Faith” materjal sündis keerulisel pandeemia ajal ning seetõttu lükkus ka esialgu 2021-ks aastaks planeeritud tuur edasi. Theo Hutchcraft on albumi kohta rääkinud, et nad tahtsid minna tagasi oma esialgse olemuse juurde, armudes uuesti sellisesse muusikasse nagu alguses tegid. Neid on alati popmuusika tumedam pool paelunud ja kuigi oli kummaline aeg, et uut muusikat välja anda, oli tunne siiski hea, sest nende muusikas on positiivne sõnum, mis räägib muutumisest ja muutuste aktsepteerimisest. Nad loodavad, et inimesed leiavad selle sõnumi nende muusikast üles, nagu ütleb ka üks esimene suurim hittlugu: “Never give up, it`s such a wonderful life” Hurts - Wonderful Life (Original Video)