MURRAME MÜÜTE ⟩ 7 levinud arvamust Türgi kohta, mis tegelikult tõele ei vasta

Türgi on üks suur kõrb

Paljud arvavad, et Türgi on kõrberiik, kus laiuvad ääretud liivaväljad ning ringi jalutavad kaamelid. Tegelikult on Türgis palju lopsakat loodust, avaraid rohelisi põlde ja mägesid. Kaameleid tuuakse riiki vaid selleks, et turistidele rõõmu pakkuda – vabas looduses neid ringi jalutamas ei kohta.

Türgis ei saa sealiha süüa

Türgi toit on maitsev, sugugi mitte vürtsikas ning eurooplaste maitsemeelele sobiv. Kuna türklased on moslemid, siis suure tõenäosusega hotellides sealiha ei pakuta. Sellest hoolimata tegutsevad riigis spetsiaalsed kauplused, kust seda soovi korral osta saad.

Türgi ilm on alati väga kuum

Türgi kliima on väga mitmepalgeline – riigis on seitse erineva kliimaga piirkonda. Kõrgel mägedes asuvates linnades (näiteks Karsis) võib talvel paukuda lausa 40. kraadine pakane ning suvised temperatuurid jäävad 20. kraadi ümbrusesse. Samal ajal saab, aga Antalya piirkonnas nautida mõnusat soojust – suvised temperatuurid küündivad 35-40 soojakraadini ning talved on mahedad. See on ka põhjus, miks just Türgi rannik leebematel kevadkuudel maailma eri paigust palju turiste kohale meelitab.

Türgi on saanud oma nime linnu auks

Sageli arvatakse, et Türgi nimi on seotud ingliskeelse sõnaga turkey (ehk kalkun). Tegelikult, aga kannab nimi Türkiye hoopis tähendust «türklaste maa» ning igasugune seos nimetatud kodulinnuga puudub. Türkiye nime on alates eelmisest aastast rohkem kasutama hakatud ametliku väljendina ka rahvusvahelises suhtluses.