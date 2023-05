Circle K – kindel partner teel olles

Lisaks kütusele saab Circle K teenindusjaamades nautida kiiret maitsvat einet ja seda olenemata sellest, kas oled liikvel autoga, jalg- või tõukerattaga või hoopiski jalgsi. Toiduvalikust leiab midagi suupärast igaüks - erinevaid burgereid, wrappereid, hot doge, vrappe, salateid, kausse ja võileibu on valikus palju. Mõistagi on Circle K toiduvalikus ka sobivaid toite veganitele ja taimetoitlastele.

Teel olles kosutust otsides on hea teada, et Circle K külmikutes on alati ootamas ka lai valik mõnusalt jahedaid karastusjooke. Kauba eest maksmiseks saab kasutada mugavaid iseteeninduskassasid – nii saab kiirelt sõitu jätkata.

Mugavaid lahendusi, mis igapäevased autoga seotud toimingud lihtsamaks muudavad, pakub Circle K veelgi. Üheks selliseks on Easy Fuel numbrimakse, mis on ainulaadne terves Baltikumis. See võimaldab kütuse eest tasuda täiesti automaatselt – teenindusjaama kaamera tuvastab kasutaja sõiduki numbrimärgi ja nutitelefoni asukoha järgi, kütusepüstol avaneb ning tankimine võib alata. Numbrimärgiga saavad Cirlce K täisteenindusjaamades tasuda kõik, kes on laadinud alla Easy Fuel rakenduse ning sisestanud oma andmed, sõiduki numbri ja maksevahendi. Oluline on siinkohal lubada rakendusele ka asukoha ligipääs ning tõuketeated, sest kaamerad kasutavad just neid kasutajakonto tuvastamiseks. Easy Fuel rakendus kasutab kaameraid vaid auto tuvastamiseks ning peale tehingu lõppu andmed Circle K süsteemist kustutatakse.