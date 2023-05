ŠOKEERIV ⟩ Kariibidel puhanud naine jäi erakordses õnnetuses oma jäsemest ilma

Traagilisse õnnetusse sattunud naine oli koos sõbraga reisinud Turks ja Caicose saartele, et külastada Kariibi mere saarestikku ja seal lõõgastuda. Selle nädala kolmapäeval otsustasid sõbrad, et lähevad erapaadiga Grace Bay ranna lähedale snorgeldama. Toredat plaani rikkus aga üks hai, kes otsustas 22-aastast naist rünnata ja tema jalga hammustada, kirjutab LADBible .

Üks paadituuri korraldanud kaptenitest sukeldus kohe vette ning päästis naise. Ta kinnitas tema jalale žguti, enne kui ta ta kiiruga lähedalasuvasse meditsiinikeskusesse viidi. Siiski pidi viga saanud naine kuus tundi ootama, et hädaabilennuk naise haiglasse lennutaks. Kuna hai hammustus rebis naiselt jalalaba täielikult küljest ning pärast õnnetust pidi ta kaua ootama, öeldi talle haiglas, et jalga ei ole enam võimalik uuesti kinnitada.

Paadituuri korraldanud firma pressiesindaja sõnas, et tegemist oli äärmiselt haruldase ja kahetsusväärse juhtumiga. Vesi milles kaks sõpra snorgeldasid oli selge ja rahulik ning miski ei viitanud sellele, et midagi niivõrd hirmsat võiks juhtuda. Pressiesindaja sõnas, et arvatavasti oli tegemist riffhaiga, kuigi see on väga ebatavaline, et hai inimest ründab. Ta kiitis kapteni rahulikku ja kiiret reaktsiooni, mis väga suure tõenäosusega päästis naise elu.