VAHI-VAHI ⟩ Ühes Tai templis saab näha kuldset naise suguelundit

Kohalikud elanikud on asunud aktiivselt külastama Nakhon Ratchasima provintsis asuvat budistlikku pühamut, et kummardada 1,2 meetri kõrgust naise suguelundi kuldset koopiat. Kuju on saavutanud suure tuntuse seetõttu, et arvatakse, et kuju austamine aitab tuua ellu õnne, viljakust ja ilu ning aitab leida armastust.

Omapärast skulptuuri nimetatakse õnne vagiinaks ja selle on väidetavalt ehitanud budistlik nunn Naowaratkotchaporn Simethawong. Anatoomiliselt täpsele kujule on graveeritud palved ja seda ümbritseb kaheksa väiksemat suguelundit. Lähedalasuva mangopuu alla on ehitatud ka seitsme peaga kivimadu, mis peaks väidetavalt püha daami privaatseid osi valvama.

Kuldne vagiina pole aga ainus pilkupüüdev kuju. Kohalikud on ehitanud ka kuldse peenise, mida ümbritseb kaheksa väiksemat peenist. Kuldsetest suguelunditest on saanud nii suur hitt, et kohaliku volikogu juht käis koos oma meeskonna ja politseinikega kujusid vaatamas, et kontrollida, kas kujud vastavad nõuetele. Selle tulemusena viidi kullast suguelundid uude asukohta.

Volikogu juht selgitas, et nad soovivad tagada, et pühamu vastaks moraalinormidele ning nende arvates on see lugupidamatu, et suguelundite kujud asuvad budistlikule pühamule niivõrd lähedal.

Pärast ülevaatust oli inimestel võimalik taas kujusid külastada ning neile austust avaldada. Siiski kästi suur budistlik kuju, mis seisis vagiina ja peenise vahel, ümber paigutada pühamu teise ossa, et vältida religioosse monumendi suhtes lugupidamatut käitumist.

Igaüks, kes soovib kujusid külastada ja seal ka spetsiaalsel tseremoonial osaleda, peab maksma 500 baati (ligikaudu 13 eurot).