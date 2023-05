Mida teha Põlvamaal?

Tiku Puhkemajad

Kui tahad linnakärast eemale, et nautida rahu ja ilusat loodust, kuid samas ka eksklusiivset elamust, siis Põlvamaal, Ahja jõe ääres asub Tiku Puhkemajade talukompleks, mis ei jää kaugele imelisest Taevaskojast.

Tiku talukompleksi kuuluvad sauna, köögi ja lõunapoolse terrassiga puhkemajad, millel on jahedama ilma jaoks olemas gaasikiirgurid, mida saab laenutada. Maja hinna sees on sauna, grilli ja sõudepaadi kasutamine. Puhkemajades on elektrikerisega saunad, lisaks suitsusaun ja parvsaun.