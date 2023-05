Mida adrenaliinirohket teha sellel suvel Harjumaal?

Suurepärane elamus Unibet Kardikeskuses Laagris

Kui tahad päeva täis põnevust, siis võta suund Tallinna piiril Laagris asuvale Unibet Kardikeskusele, kus on hea võimalus elada välja oma kihutamise vajadused ja minna paari sõbraga lõbusalt aega veetma. See on samuti suurepärane koht ettevõtte ürituste jaoks ning ägeda võistluse saab korraldada alates 8-st inimesest kuni kasvõi 100-ni välja.

Üha enam leiavad selle ägeda tegevuse ka naisterahvad ja naiste grupid omaette. Kuna tegemist on maailmas number 1 kartidega, siis need on turvalised ja lihtsad sõita, millega saavad hakkama kõik. Rada on mõnusalt lai ning pakub meeldejääva elamuse. Oluline on aeg ette broneerida! Kogu varustus antakse kohapeal (kiiver, kombinesoon, kindad) ning muidugi ka head nõu, kuidas paremini sõita.

Lapsed saavad kasutada spetsiaalselt neile mõeldud karte, arvestades et sõitja minimaalne pikkus peab olema 130 cm. Erilist rõhku on pandud sõidumugavusele ja turvalisusele.

Tore võimalus on ka sõitu nautida kahekesi – paariskardiga. Turvaliseks sõiduks on need varustatud kahe rooli, turvakaare ja turvavöödega.

Kardikeskuses saab Grand Prix ja Mini GP pakettide raames võistelda ning aegajalt korraldatakse erinevaid kampaaniaid, näiteks võidavad iga kuu kiireim mees ja naine Unibet Sports Bar´i auhinna.

Koosviibimiste jaoks on olemas privaatne peoruum.