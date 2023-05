Mida teha Ida-Virumaal?

Kui aga puhkemaja juurest kaugele minna ei taha ja soov on teada saada midagi põnevat kohalikust kultuuriloost, siis sobib minna avastama kirikutorni saladust. Kas tead, mis otstarbel on kirikus mõõkade ruum, mis peidab end katuseviilu all või kas oled ise kirikukella löönud?

Kui on tahtmine tähistada sõbrannade sünnipäeva või pidada tüdrukutepidu, on soovitav võtta õnnekoolitus. Igaüks tahab olla õnnelik, vajab vahel lisaselgitusi ja tuge, kuidas olla iga päev õnnelikum ning muuta teadlikult enda õnnetaset.

Karukellast mitte kaugel asub Ojasaare golfiväljak, mis sobib nii professionaalidele, harrastajatele kui ka esmakordselt golfiga tutvust tegijatele.

Väärt kogemus on osa saada virtuaalreaalsusest Toilas, kus läbi VR prillide manatakse Oru loss. 1938. aasta juulikuises Oru pargis saab valida kahe erineva virtuaalse ajarännaku vahel - vali kas ajarännak Oru pargis või uudista lossi esindusruumi.

Gruusia trahter Mimino pakub kõigile kehakosutust

Tallinn-Narva maantee ääres asuv Gruusia trahter Mimino on palavatel suvepäevadel suurepärane peatuspaik. Augustis tähistab autentseid Gruusia retsepte pakkuv restoran juba oma 11. sünnipäeva. Lisaks on trahter 2018. aastast alates White Guide Eesti restoranide teejuhis.

Tegemist on traditsioonilise Gruusia toidukohaga, kust leiab dolmad, hinkaalid, hatšapurid, ja muidugi hartšo. Autentsed retseptid on välja töötatud trahtri üks omanikest koos grusiinlannast õega.

Menüü loomisel on arvestatud aga kõigi maitsetega ja trahter pakub nii filet-mignoni kui Caesari salatit. Ka grillivalik on neil lai - grillitakse kana, kala, lammast, siga, ja isegi kebabi. Oluline on, et kõik külastajad leiaksid midagi, mida naudivad ja saaksid kõhu mõnusalt täis. Kaugemalt tulijatel soovitame kindlasti proovida hinkaale ja hatšapurisid, mis on tõeline Gruusia köögi klassika. Sinna kõrvale tuleb muidugi juua head Gruusia veini.

Nädala sees on menüüs saadaval ka päevapakkumised. Kes aga kohapeale sööma ei jõua, saab toidu tellida koju Boldi rakenduse kaudu. Suuremad tellimused on võimalik tellida ka otse restoranist. Piisava etteteatamisajaga saab restoran need ise kohale tuua.

Trahtrit saab väga hästi külastada ka pisipõnnidega. Lisaks lastemenüüle on trahtri õuel mänguväljak, kus lapsed saavad endale tegevust otsida.