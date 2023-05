KAS LÄHEKSID? ⟩ Hulljulge mees korraldab turismireise Afganistani

Hoolimata sellest, et turistidel soovitatakse riiki reisimist vältida, korraldab vabakutseline kaameramees Joe Sheffer turismireise Afganistani. Mees küsib erakordse reisi eest 4000 naela (umbes 4500 eurot) inimese kohta, et tutvustada ekskursioonidel sõjast räsitud riiki, kirjutab LADBible.

Ta pakub reisi oma reisifirma Safarat Toursi kaudu ja on oma klientidega aus, vastates reisijate küsimustele Afganistani turvalisuse kohta. Reisifirma veebilehel on kirjutatud, et Afganistan mõistlik reisipaik ning ettevõte hindab pidevalt kohalikku olukorda ning on alati valmis reisi tühistama, kui olukord peaks muutuma ohtlikuks.

Afganistan. Foto: Shutterstock

Reisifirma sõnul on riigis olukord paranenud ning kurjategijate ja terroristide liikumine on muudetud keerulisemaks. Sellegipoolest on Sheffer olnud aus, et reis võib olla ohtlik, kuna turiste ohustavad sihipärased rünnakud välismaalaste vastu. Samuti on suur oht sattuda kogemata mõne plahvatuse või kakluse keskmesse.

Siiski selgitab ta oma veebisaidil, et tema ettevõte üritab neid riske maandada, kasutades kohalike teamisi ning valides hoolikalt marsruute. Suurbritanniast pärit mees viis esimese reisirühma Afganistani eelmise aasta oktoobris, kuid Sheffer ütleb, et seekord on plaanis reisile viia suurem seltskond, kes suunduvad sihtkohta juba mõne nädala pärast.

Afganistani mäestikud. Foto: Shutterstock

Ta jagab, et uuele reisile lähevad inimesed, kes on kas pikalt soovinud riiki külastada või on mingil moel Afganistaniga seotud olnud. Lisaks mainib mees, et kuigi turistidel ei soovitata kõrge ohutaseme tõttu riiki reisida, õnnestus tal hankida kindlustus mis katab nii tema enda kui ka turistide reisi. Sheffer ütleb, et peamiselt plaanivad nad külastada Kandahari linna ja Helmandi provintsi.