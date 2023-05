NAERA RIBADEKS ⟩ Lennusaatja muutis tõsise olukorra uskumatult naljakaks etenduseks

Ameerika Ühendriikides toimunud lennul Newarkist Tampasse arvas üks JetBlue lennufirma töötaja, et reisijate tähelepanu on kõige lihtsam köita humoorika etendusega. TikTokki postitatud videos on näha, kuidas lennusaatja demonstreeris reisijatele, kuidas turvavesti õigesti kasutada.

Palju nalja tekitasid ka mehe näoilmed ja dramaatiline liikumine, kui ta näitas inimestele, avariiväljapääsude asukohti ning kuidas vesti küljes oleva vile sisse puhuda. Video üles laadinud Joey MacNeer kirjutas klipi juurde, et lennusaatja muutis reisi niivõrd meeldejäävaks, et lennufirma peaks kindlasti mehe palka tõstma.

Videole kommentaare jätnud inimesed olid MacNeeri arvamusega nõus. Mitmed inimesed imestasid, kuidas lennukis olnud reisijad mehe etendusele rohkem kaasa ei elanud, sest inimesed üle kogu maailma olid lennusaatja pingutustest vaimustuses. Mõned aga kirjutasid, et kuigi lennusaatja ettekanne oli väga naljakas, võib tema hoogsast liikumisest ka päriselt kasu olla. Üks kommenteerija tunnistas, et dramaatiliselt esitatud juhiseid on palju kergem tähele panna ning hiljem ka meeles pidada.