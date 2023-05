LIIGA KITSAS ⟩ Pluss-suuruses naine leidis lennuki salongis suure probleemi

Suure kehakaaluga TikToker Olivia jagas hiljuti sotsiaalmeedias videot, kus ta tõstis esile ühe lennukites esineva probleemi. Naise sõnul on laiemate puusadega inimestel üsna võimatu kitsastes lennuki vahekäikudes liikuda, kirjutab Tyla.

Videos näitab naine, kuidas ta näeb istmete vahel kõndides palju vaeva ning ei suuda korralikult külge keerata. Olivia lisas klipi juurde ka teksti, kus ta kirjutab, et see on lausa diskrimineerimine, et 2023. aastal ei ole endiselt lennukitele laiemaid vahekäike ehitatud.

Tema video tekitas inimestes palju arvamusi ning paljud ei olnud naisega ühel meelel. Mõned Olivia jälgijad olid temaga nõus, arvates, et kõigil peaks olema õigus mugavalt reisida. Üks naine kommenteeris, et just kitsaste tingimuste pärast lendab ta alati vaid äri- või esimeses klassis. Ta selgitas, et kuigi ta pole kehaehituselt suur, pole ta ka väga pisike ning laiemate istmetega klassis saab ta rahumeelselt lennata.