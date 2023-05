PUHKA MÕNUGA ⟩ Reisikorraldaja jagab 5 põhjust, miks külastada Egiptust suvel

Egiptuses on küll temperatuur kõrge, kuid õhk on kuivem, mis muudab sihtkoha nauditavaks isegi suvekuudel ja potentsiaalselt ka mõnusamaks kui kõrvetavad suvekuumused teistes Vahemere äärsetes riikides. Reisikorraldaja Join UP!, kes korraldab juba alates 2014. aastast suviseid reise Egiptusesse teistest lähtekohtadest ja soovitab valida hotellid lahe ääres, kus meretuul on tugevam. Eestist pakub reisikorraldaja Join Up! reise Sharm el Sheikhi kord nädalas. Reisikorraldaja toob välja viis peamist põhjust, miks sel suvel Egiptust külastada ja uut reisielamust nautida.

Unikaalne kogemus – soojad päikesetõusud ja päikeseloojangud

Mõni ekskursioon on suvel mõnusam kui talvel. Näiteks päikeseloojangud ja päikesetõusud, mis võivad talvel olla jahedad, on suvel väga nauditavad. Koidu ootamine Siinai mäel, kus temperatuur langeb talvel +10 kuni +15 kraadini, on temperatuur suvel üle +20 kraadi. Nauditavamaks võivad osutuda ka paadireisid ja saarte külastamine. Kõige populaarsemad paadireisid Sharm el Sheikhist on White Islandile, Ras Mohammedi rahvusparki ja Tirani saarele.

Vähem rahvamasse

Kuna suvi Egiptuses on turismi madalhooaeg, saavad turistid reisi nautida väiksema rahvahulgaga. See tähendab lõõgastavamat vaba aja veetmist ranna või basseini ääres ning populaarsete vaatamisväärsustete juures.

Pilt on illustreeriv. Foto: Shutterstock

Madalamad hinnad