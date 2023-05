EBAMEELDIV VIDEO ⟩ Indias sadas taevast alla midagi hirmuäratavat

See pole aga esimene kord, kui taevast on usse sadanud. Hiina Liaoningi provintsi kodanikel kästi kaasas kanda vihmavarju, sest taevast hakkas langema vihmausse. Põnev nähtus sai ka sotsiaalmeedias ruttu kuulsaks, kuid taimeeksperdid juhtisid tähelepanu sellele, et kõige tõenäolisemalt on tegemist hoopis pikkade urbadega, mis linnas kasvavate paplipuude küljest lahti lendavad.

Kuigi on tõestatud, et ussid on tegelikult hoopis taimed, on teada, et lennuvõimetud elusolendid võivad siiski taevast alla sadada. Veebruaris said austraallased paraja šoki, kui taevast hakkasid alla kukkuma väikesed elusad kalad. Eksperdid aga üritasid olukorda selgitada, öeldes, et selliseid olukordi põhjustavad näiteks tugevad tormid või tornaadod, mis korjavad veest kalad üles ning viivad need siis mujale.