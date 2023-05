Jazmyn Jennings rääkis TikTokki postitatud videos, et Lõuna-Koreas on üks tohutu probleem, millest turistid ja meedia ei räägi. Naine selgitas, et kui külastada riigis ükskõik millist vannituba, on näha, et kõik ruumis olevad praod on tualettpaberiga täis topitud.