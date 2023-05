Pariis sulgeb ühe oma kuulsaima vaatamisväärsuse

Pompidou keskus on lummanud kunsti- ja arhitektuurifänne juba 50 aastat, kuid nüüd suletakse kunstikeskus pikaajaliseks kapitaalremondiks. Keskus, milles võib leida galeriisid, raamatukogu ja restorani, suletakse 2025. aastal ning see jääb suletuks kuni 2030. aastani. Sulgemise põhjuseks olevad ehitustööd on ametnike sõnul hädavajalikud, et tagada ebatavalise hoone edasine tulevik, kirjutab Honey.