TÄIESTI UUS NÄGU ⟩ Värskelt iluoperatsioonil käinud meest ei tahetud lennukile lasta

Tomi Grainger, kes peab ennast Austraalia kõige hullumeelsemaks drag queen'iks, reisis Sydney rahvusvahelisest lennujaamast Tokyosse, kui ta passikontrollis kinni peeti. Mees oli viimased kaheksa aastat ilma igasuguste probleemideta passi kasutanud, kuid sel reisil ei suutnud turvatöötajad uskuda, et tal on õige dokument, kirjutab Mirror .

Grainger rääkis TikTokki postitatud videos, et esialgu ta ei mõistnud, milles on probleem, kuid siis sai ta aru, et ta on aastatega oma nägu tundmatuseni muutnud. Tõestamaks, kui palju on tema nägu pärast passi väljastamist muutunud, jagas mees ka oma 21-aastaselt tehtud passipilti.

Ta rääkis hiljem ka Austraalia kohalikule meediaväljaandele, et kuigi olukord oli üsna naljakas, siis oli see ka närvesööv, sest ta kartis, et jääb kahtlustuste tõttu oma lennust maha. Lõpuks lubati Grainger siiski läbi turvaväravate, sest ta selgitas piirivalvuritele, et käis hiljuti näo ringlõikusel, mis muutis nii tema nahka kui ka näokuju. Passikontrollist väljudes arvas aga mees, et on viimane aeg endale värskem dokument teha.