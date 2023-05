Naise lennureisi segas mees, kes tahtis tema peale ennast kergendada

Anonüümseks jääda soovinud naine jagas Telegraphile, et sai hiljuti võimaluse koos abikaasaga odavalt lennuki äriklassis lennata ning ta oli luksuslikust reisist põnevil. Kahjuks aga ei osutunud uhke lennureis selliseks, nagu naine lootis, kirjutab Daily Star.

Naine sõnas, et lendas Glasgow'st Sydneysse, vahemaandumisega Dubais ning otsustas just Dubaist Sydneysse viivale 13-tunnisele lennule soetada äriklassi piletid. Naise ja tema abikaasa mõnusa reisi rikkusid üsna pea kaks meest, kes olid äriklassi baaris väga lärmakad.

Purjakil mehed jalutasid lennukis ringi ning varsti lähenes üks meestest naise juurde ning soovis tema istmele istuda, olles veendunud, et see on tema oma. Mehe sõber viis ta seejärel minema, kuid umbes tund aega hiljem üritas mees taas naise kohale istuda. Nüüd sekkusid olukorda ka lennuki töötajad, sest kutsusid meest korrale.

Siiski tundus, et manitsused mehele ei lugenud ning kolmandal korral naisele lähenes tegi ta lausa oma püksiluku lahti. Naise sõnul jäi mulje, et mees hakkab tema istmele urineerima. Õnneks tõrjus naise abikaasa mehe eemale ning siis selgus, et mees oli eelnevalt ka oma istmele loigu jätnud.

Murelik reisija tunnistas, et pärast seda oli nende lennureis täiesti rikutud ja nad ei suutnud pika lennu ajal isegi magada. Naine kartis, et kui ta magama jääb, tuleb mees jälle tagasi ning ta ei osanud arvata, kuidas ta käituda võib.